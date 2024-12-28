Yiyecek arayan 11 kurt köyü mesken tuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yiyecek arayan 11 kurt köyü mesken tuttu

Bayburt'un Çayıryolu köyünü yaklaşık 1 aydır mesken tutan kurt sürüsünün yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayburt'un Çayıryolu köyünü yaklaşık 1 aydır mesken tutan kurt sürüsü, güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde yiyecek arayan 11 kurt, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Çayıryolu köyü sakinlerinden edinilen bilgiye göre, 11 kurt 1 aydır köyde insanların yaşam alanında yaşıyor. Kurtların yavruları olduğunu bu yüzden 1 aydır köy merkezinden ayrılmadıkları tahmininde bulunan vatandaşlar, kurtlara zarar vermediklerini belirterek, kurt sürüsü nedeniyle tedirgin olduklarını ifade ettiler. Kurt sürüsünden çekinen vatandaşlar, akşam saatlerinde dışarıya pek çıkamadıklarını bildirdiler.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kurt sürüsünün yiyecek aradığı, yiyecek bulamayınca ormanlık alana doğru ilerledikleri görülüyor.

Yiyecek arayan 11 kurt köyü mesken tuttu

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