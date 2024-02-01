YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS başvurusu nasıl yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 başvurularının bugün itibariyle başladı. YKS’ye girecek adaylar YKS başvurularının nereye ve nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvurusu nasıl yapılır?

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS'ye başvurular başladı. Peki, YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? YKS başvurusu nasıl yapılır?

2024 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının 1 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlayacağını duyurmuştu. ÖSYM duyurusunun ardından YKS başvurularına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.

YKS başvuru kılavuzu, http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2024-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır.

YKS’ye başvuracak adaylar başvurularını, elektronik ortam üzerinden yapabilecektir.

YKS’ye girecek adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecekler.

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