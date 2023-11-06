YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?

ÖSYM 2024 sınav takviminin açıklanmasının ardından 2024 yılında yapılması planlanan sınavların başvuru ve sınav tarihi bilgileri merak ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları YKS başvuru tarihleri de belli oldu. Peki, YKS tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?

YKS, KPSS, DGS, ALES ve ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavların tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Adaylar 2024 YKS tarihlerini merak ediyor.

2024 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre 2024 yılında yapılması planlanan YKS sınav tarihleri:

YKS TYT oturumu 08.06.2024 tarihinde,

YKS AYT oturumu 09.06.2024 tarihinde,

YKS YDT oturumu 30.06.2024 tarihinde gerçekleşecek.

2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları YKS başvuru tarihleri de belli oldu.

Buna göre TYT başvuruları 1-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

YDT ve AYT başvuruları ise 1-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.