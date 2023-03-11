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YKS başvuru ücretleri ne kadar? 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Deprem nedeniyle ertelenen YKS tarihleri belirlendi. ÖSYM’nin açıkladığı YKS tarihleri sonrasında YKS’ye girecek aday öğrenciler YKS başvuru ücretlerini araştırıyor. Peki, YKS başvuru ücretleri ne kadar? 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır?

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:42
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YKS başvuru ücretleri ne kadar? 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuru ücretleri ne kadar? 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır?
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ÖSYM YKS tarihini açıkladı. YKS’ye girecek adaylar YKS başvurusuna dair pek çok detayı araştırıyor. Peki, YKS başvuru ücretleri ne kadar? 2023 YKS başvurusu nasıl yapılır?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS başvuru tarihler 8 Martta başladı. Başvurularda son gün 23 Mart 2023.

2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ÖSYM’den yapılan başvuru ücreti açıklamasına göre adaylar katılacakları her oturum için 115 TL ödeme yapacaklar.

Sadece 1 oturuma katılacak adaylar 115 TL, 2 oturuma katılacak adaylar 230 TL, 3 oturuma birden katılacak adaylar ise 345 TL ödeme yapacaklar.

Adaylar başvuru ücretlerini ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden veya kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden gerçekleştirebilecekler.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılacak olan adaylar başvurularını ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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