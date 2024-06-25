Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğuna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının eğitim bilgilerini güncellemeleri için süreç başladı. Güncelleme, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla yapılacaktır. Peki, YKS eğitim bilgisi güncelleme nasıl yapılır OBP güncelleme yapılmazsa ne olur?

YKS EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan son açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların, sınav değerlendirme ve yerleştirme süreçlerinde kullanılacak olan eğitim bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecekleri güncelleme sayfasında belirtilen bilgilerini 28 Haziran'a kadar saat 16.00'ye dek kontrol edip, onaylamalıdırlar.

EĞİTİM BİLGİSİ EKSİK OLAN ADAYLAR NE YAPMALI?

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan ya da mezun olacak adaylar, eğitim bilgilerindeki yanlışlıkları düzeltebilmek için, ilgili okullarla iletişime geçerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemini kullanabilirler. E-Okul sistemi üzerinden yapılamayan güncellemeler için, adayların eğitim bilgilerini ve eğer varsa okul birinciliği bilgilerini, okullarının Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'ne (KKİS) girmeleri ve daha sonra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" internet adresi üzerinden bu bilgileri seçip, 28 Haziran 16.00'ya dek onaylatmaları gerekmektedir.

EĞİTİM BİLGİSİ GÜNCELLEME YAPILMAZSA NE OLUR?

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adayların, eğitim bilgilerinde yapacakları değişikliklerin bireysel başvurularını veya ortaöğretim kurumları aracılığıyla yapılacak başvurularını kabul etmeyeceğini duyurdu. Adayların, sınav başvurusu sırasında eğitim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak seçmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplamaları için, işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan eğitim bilgisi esas alınacak. Eğer adayın başvuruda belirttiği eğitim bilgisi güncel değilse, en son mezun olunan eğitim bilgisi dikkate alınacak.