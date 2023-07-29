YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS sonuç sayfasında yer alan ‘’ek puanlı yerleştirme puanı’’ detayı merak ediliyor. Peki, YKS ek puanlı yerleştirme nedir? 2023 YKS ek yerleştirme puanı nasıl kullanılır?

YKS 2023 sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından pek çok detay öğrencilerin gündeminde ek puanlı yerleştirme detayı yer aldı. Bazı öğrencilerin sonuç sayfasında yer alan “ek puanlı yerleştirme puanı” merak edildi.

ÖSYM'nin YKS puanlarını açıklanmasının ardından Ek Puanlı Yerleştirme puanı araştırılan konu olmaya başladı.

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme puanı, adayın lise eğitimine paralel olarak üniversite bölümü tercih etmesi sonucu devreye girmektedir.

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puandır.

Öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapması hâlinde verilir.

Öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamıyor.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girebilmektedir. Buna en doğru örnek, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan alması şeklinde verilebilir.

YKS EK PUANLI YERLEŞTİRME BÖLÜMLERİ NELERDİR?

Bu uygulama, tüm meslek liseleri ve imam hatip liseleri mezunları ve bölümleri için geçerlidir. Tüm meslek eğitimi almış adaylar, bu uygulamadan faydalanabilir.