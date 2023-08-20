ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS yerleştirmelerinin ardından adaylar YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?

YSK EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Üniversite sınavı YKS'nin yerleştirme sonuçları açıklandı. Binlerce aday istedikleri yerler için ikinci ek tercihleri sorguluyor. YKS ek tercihlerinin olup olmayacağı araştırmaları hız kazandı.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül ve elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS ek tercih tarihleri açıklandığında haberimizden paylaşacağız.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Buna göre adaylar YKS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.