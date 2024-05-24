YKS öncesi MEB'den flaş karar. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YKS öncesi MEB'den flaş karar. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek YKS öncesi 25-26-27 Mayıs tarihlerinde ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde "YKS'ye Doğru 2024" çevrim içi YKS deneme sınavları yapacak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılacak TYT deneme sınavı 25 Mayıs, AYT denemesi 26 Mayıs, YDT denemesi ise 27 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

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SONUÇLAR 28 MAYIS'TA

Öğrenciler, belirtilen tarihlerde 10.00-20.00 saatleri arasında, istedikleri zaman dilimlerinde sınava girebilecek. Sınav sonuçları, sıralamalar ve puanlar ise 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10.00 itibarıyla ilan edilecek.

Deneme sınavının soru çözümleri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacak ve öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.

Deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ogmmateryal.eba.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek.

YKS 8-9 HAZİRAN'DA YAPILACAK

YKS, 8 ve 9 Haziran 2024 günleri gerçekleşecek. 2024 TYT 8 Haziran 2024 Cumartesi günü, 2024 AYT ve 2024 YDT ise 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

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