Öğrencilerin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM YKS sonuçlarına nereden bakılacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçlarına nereden bakılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. Çok sayıda öğrencinin merakla beklediği haber geldi. ÖSYM, 2023 YKS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YÖK Başkanı Erol Özvar yaptığı açıklamada, ‘’Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim.’’ ifadelerini kullandı.

2023 YKS SONUÇLARINA NERDEN BAKILIR?

ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Buna göre adaylar YKS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘’Sevgili gençler, 2023-YKS yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır.’’