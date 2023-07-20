YKS sonuçları açıklandı. Sıfır çekenlerin artışı dikkat çekti. Kara tablo devam ediyor

Sınavın ikinci bölümü olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) sonuçları, matematik, fizik ve edebiyat alanlarında düşük ortalamalarla dikkat çekti. Ayrıca, geçen yıla göre sıfır çekenlerin sayısı alarm verici bir şekilde 100 bine yükseldi.

AYT Sonuçları: Matematik, Fizik ve Edebiyatta Düşük Ortalamalar

YKS'nin AYT bölümünde matematik, fizik ve edebiyat alanlarında öğrencilerin başarısı düşük kaldı. 40 sorulu matematik testindeki ortalama sadece 7,5 olarak kaydedildi. Fizik alanında 14 soruda ise ortalama sadece 2,5 oldu. Edebiyat testinde ise 24 soruda ortalama 6,6 olarak belirlendi. Coğrafya ve felsefe testlerinde de geçen yıla göre düşüş yaşandığı gözlendi.

Sınavlara Katılım ve Başvurular

Sınavlara başvuru yapanların büyük bir kısmının sınavlara katılmaması dikkat çekti. Temel Yeterlilik Testi (TYT) bölümünde başvuru yapanların yüzde 15'i sınava girmezken, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) bu oran yüzde 23'e çıktı. Yabancı Dil Testi'nde ise başvuranların yarısı sınava katılmadı.

Sıfır Çekenlerin Artışı

En çarpıcı sonuçlardan biri, sıfır çekenlerin sayısındaki artış oldu. Geçen yıl 96 bin olan sıfır çekenlerin sayısı bu yıl 100 bine yükseldi. Bu durum, öğrencilerin sınavda önemli bir bölümünü tamamen boş bıraktığını gösteriyor.

Barajı Geçemeyen Öğrenci Sayısı

Sınav sonuçlarına göre, geçen yıl kaldırılan 150 puan barajı uygulaması bu yıl da devam etmedi. Bu durumda, tam 100 bin 420 öğrenci tercih yapamama riskiyle karşı karşıya kaldı. Eğer 150 puan barajı uygulansaydı, on binlerce öğrenci tercih yapmak için yeterli puana ulaşamayacaktı.

Yüksek Puan Alan Öğrenci Sayısında Azalma

Geçen yıla kıyasla, yüksek puan alan öğrenci sayısında azalma yaşandı. TYT'de 190 ve üstü puan alan öğrencilerin sayısı 2 milyon 743 bin olarak kaydedildi. 230 ve üstü puan alan öğrencilerin sayısı ise 1 milyon 978 bine geriledi. 310 ve üstünde puan alanların sayısı 768 bin olurken, 400 ve üstü puan alanların sayısı sadece 73 binde kaldı. Tam puan alan öğrenci sayısı ise sadece 1 olarak belirlendi.

YKS sonuçlarına ilişkin veriler, öğrencilerin başarı düzeyinin hâlâ düşük olduğunu gösterirken, eğitim sistemindeki sorunların çözümü için daha fazla çaba gerektiğine işaret ediyor.