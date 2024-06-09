YKS soruları sızdırıldı iddiası. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

3 milyon 36 bin 945 üniversite adayının girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Telegram üzerinden yayın yapan, yurt dışı kaynaklı olduğu belirlenen bir hesap 8 Haziran tarihinde TYT sınavı sonrası sınavda çıkan 3 soruyu, sınav biter bitmez ÖSYM’den önce paylaşmıştı.

Sınava giren üniversite adayları soruların sınavda yer aldığını doğruladı. ÖSYM, TYT sorularını hâlâ resmi olarak duyumadı. Fakat TYT’de yaşanan bu durum sınavın ardından olduğu için sınav görevlisi üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olabileceği için çok ciddiye alınmadı.

DÜN GECE 24 SORU DAHA PAYLAŞILDI

ÖSYM sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'deki bu 3 soruyla ilgili bir açıklama gelmezken, bu kez dün gece saat 12’de yani sabah 10:15’de başlayan sınavdan 10 saat önce 2024-AYT’de çıkacağı öne sürülen 24 soru yine aynı hesap tarafından Telegram'dan paylaşıldı.

On binlerce kişi Türkçe-matematik ağırlıklı paylaşılan soruları gördü. Üstelik bir de “Sınavınız iyi geçer umarım. Ben elimden geleni yaptım sizin için” diye bir mesaj paylaştı.

Adaylar ve aileler, gece boyu soru paylaşılması sebebiyle huzursuzluk yaşarken ÖSYM’den yine bir açıklama gelmedi.

SORULAR SATILIĞA ÇIKARILDI İDDİASI

Yurt dışı kaynaklı olduğu tahmin edilen “AYK 2024 Sızdırılan Sorular” diye başlık da açılan Telegram hesabı linki de kamuoyuyla paylaşıldı. Soru paylaşan hesap ya da hesaptaki kişiler, üniversite sınavına girecek adaylara “Gençler tüm AYT sorularının soru ve cevaplarıyla beraber sadece fiyatı 3 bin TL. Eğer sınavda başarı göstermek istiyorsan aşağıdaki linkten ulaş” diye çağrı da bulundu.

Soruların doğru olup olmadığı bilinmezken üniversite sınavı üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldı. Daha sonra sorular linkte bırakılıp, para kısmı paylaşımdan çıkartıldı.

İçişleri Bakanlığı’na sınav sorusu olduğu gerekçesiyle 3 bin TL para da istenen sorularla ilgili dolandırıcılık ve sızma ihtimali bildirildi.

YERLİKAYA'NIN BAŞDANIŞMANI: SORULAR HAVUZDAN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bahse konu Telegram grubunda yayınlanan ve 2024 yılı AYT soruları olduğu öne sürülen görsellerde yer alan sorularla ilgili yapılan çalışmalarda ilgili soruların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi soru havuzunda yer aldığı görülmüştür. İlk tespitimiz böyle olup, sınav sonrası tekrar karşılaştırılacak. Takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.