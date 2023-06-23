YKS tercihleri ne zaman? 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS’ye giren adaylar ÖSYM’den yapılacak YKS sonuçlarına ve sonrasında YKS tercih günlerine odaklandı. Peki, YKS tercihleri ne zaman? 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman? 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS geçtiğimiz hafta tamamlandı. Üniversiteye yerleşecek öğrenciler ÖSYM’den yapılacak YKS sonuçlarını ve sonrasında YKS yerleştirmelerini bekliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman? 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli olurken, tercih dönemiyle ilgili de araştırmalar başladı.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. ÖSYM, YKS tercihleri için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı.

2023 yılında da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.

Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
Son Haberler
Uzmanı uyardı: Kas güçsüzlüğüne dikkat Sağlık
Uzmanı uyardı: Kas güçsüzlüğüne dikkat
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu Güncel
İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Siz onu bir de şimdi görün Magazin
6 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilmişti. Siz onu bir de şimdi görün
Giritli 'Escobar' sağlık gerekçesiyle ikinci kez serbest bırakıldı Dünya
Giritli 'Escobar' sağlık gerekçesiyle ikinci kez serbest bırakıldı
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar Dünya
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Benim Güzel Ailem 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Benim Güzel Ailem 2 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Güzel Ailem yeni bölüm ne zaman?
Profesör açıkladı: Sedef artık tedavisi olan bir hastalık Sağlık
Profesör açıkladı: Sedef artık tedavisi olan bir hastalık