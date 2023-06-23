Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS geçtiğimiz hafta tamamlandı. Üniversiteye yerleşecek öğrenciler ÖSYM’den yapılacak YKS sonuçlarını ve sonrasında YKS yerleştirmelerini bekliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman? 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında YKS sonuç tarihi belli olurken, tercih dönemiyle ilgili de araştırmalar başladı.

2023 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 takvimiyle paylaşıldı.

Takvime göre, YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından tercih süreci de başlayacak.

Tercihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. ÖSYM, YKS tercihleri için tarih açıklamadı ancak geçtiğimiz yıl YKS sonuçları 18 Temmuz’da açıklandı, tercihler ise 27 Temmuz’da başladı.

2023 yılında da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerin ertesi hafta başlaması bekleniyor.