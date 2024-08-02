YKS tercihleri uzatıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanması, son başvuru tarihi olan 2 Ağustos'tan sonra iki hafta içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Adayların, 19 Ağustos'ta başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde, tercih sonuçlarına erişebilecekleri beklenmektedir.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



ÖSYM, adayların tercihlerini belirli tarihlerde ve kılavuzda belirtilen kurallar çerçevesinde, kimlik numaraları ve şifreleri kullanarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapmalarını öngörüyor. Tercih sürecinin, Aday İşlemleri Sistemi'ndeki (AİS) talimatlar doğrultusunda tamamlanması gerekiyor. Adayların, başvuru merkezleri aracılığıyla veya posta yoluyla tercih göndermeleri kabul edilmeyecek; yalnızca elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli sayılacak.