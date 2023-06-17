YKS sınavının ilk oturumunun bugün yapılmasının ardından öğrenciler YKS baraj puanı ve yerleştirme konularını araştırıyor. Peki, YKS’de baraj puanı var mı? 2023 YKS yerleştirmeleri hangi puana göre yapılacak?

YKS’DE BARAJ PUANI VAR MI?

2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle puanı hesaplanan tüm adaylar sisteme dahil edildi ve tercih yapabilir hale geldi.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olsalar da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanları hesaplanmayacak..

BARAJ PUANININ KALDIRILMASI YERLEŞTİRMELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Üniversitelere yerleştirmeler için baraj puanının kaldırılması, daha fazla adayın tercihte bulunma hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ancak YKS bir sıralama sınavı. Dolayısıyla arz-talep dengesi ve adayların sıralamadaki durumları, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yerleştirmelerde etkili olacak.

YERLEŞTİRME HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.