YKS’de geç kalma paniği! Polisi devrede

Düzenleme: Kaynak: İHA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sabahında, her yıl tekrarlanan "geç kalma" telaşı bu yıl da yaşandı. Bursa’da sınavına giderken babasının arızalanan aracıyla yolda kalan genç bir kız, gözyaşlarına boğuldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sabahında, her yıl görülen 'geç kalma' manzaraları bu sene de yaşandı. Geç kalanların imdadına polisler yetişti.

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Bursa'da babasının aracıyla YKS sınavına giderken yolda kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu. İzmir yolu üzerinde ailenin bulunduğu araç arızalandı. Polisler önce aracı iterek yol kenarına aldı. Araçtan inen üniversiteli adayı genç kız geç kaldığı için gözyaşlarına boğuldu. Trafik ekipleri genç kızı ve ailesini sınava gireceği okula araçlarıyla yetiştirdi.

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Alınan bilgiye göre, olay İzmir Yolu Timsah Arena stadyumu önünde yaşandı. Acemler'den İzmir yönüne giden ailenin aracı arıza yaptı. Polisler aracı iterek yo kenarına taşıdı. Araçtan inen üniversite sınavına girecek genç kız gözyaşlarına boğuldu.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızı teselli edip "seni yetiştireceğiz" dediler. Resmi trafik ekibine alınan aile hemen okula yetiştirildi. Bursa Polisi bu hareketle de bir kez daha gönüllere girmiş oldu.

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