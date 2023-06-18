YKS'de ikinci oturum heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde sınava girecek olan adaylar yakınlarıyla saatler öncesinden okula geldi. Sınav öncesi görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Sınav öncesi bahçeye alınan veliler, öğrencilerin okula girmeye başlamasıyla bahçeden çıkarıldı. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden toplam 160 soru sorulan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapandı.

"HEM KIZIMIN GELECEĞİNİ TAYİN EDECEĞİ BİR GÜN, HEM DE BABALAR GÜNÜ"

Babalar Günü'nde kızını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sınava getiren Önder Koldaş ise, “Çok özel bir gün tabi.. Babalar Günü olması dışında kızımın geleceğini tayin edeceği bir gün. Sınava girdi dünkü sınavdan da başarıyla çıktı. Bugünkü sınavdan da öyle çıkacağına eminim. Ona olan sevgim ve güvenim sonsuz. Şu anda hiç heyecanım yok. Eminim başarılı olacağıma. Yolu açık olsun. Onun için en iyisi neyse o olsun tek dileğim bu" diye konuştu.

"SINAVA BEŞİNCİ GİRİŞİM"

Sınava girecek öğrencilerden Berk Mert Öz ise, “Ben Diş Hekimliği veya Tıp Fakültesi istiyorum. Sınava beşinci girişim, ilk iki sınavda pek birşey yapamamıştım. Sonradan istediğim puanı alamadım, artık inşallah yapacağız bu sene. Pek heyecanlı değilim bu sefer çalıştım güveniyorum kendime. Hazırlık süresi boyunca çok çalışmaktan ziyade düzenli çalıştım. Özel ders desteği aldım" dedi.

"İNŞALLAH ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİ BOŞA GİTMEZ"

Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde de sınava girecek öğrenciler ve velileri saatler öncesinden okula geldi. Girişte evrakları kontrol edilen ve üstleri aranan öğrenciler sınav salonlarına girerken, aileleri ise onları okul bahçesinde heyecanla beklemeye başladı. Saat 10.00'da kapıların kapatılmasıyla içeri öğrenci alınmadı. Polis ekipleri okul çevresinde trafik akışını sağlamak için önlem aldı. Velilerden Kemal Aslan "Oğlumu bıraktım. Çok hazırlandı. Bu sene ikinci senesi. Geçen sene girememişti bu sene giriyor. Dün girdi, 'Çok başarılıyım.' dedi. İki sene üst üste dershaneye yolladım. Öğleden sonra İngilizceye girecek. Benim ikinci oğlum hep getirdim, götürdüm bende heyecan yok onlarda var. Öbürü İktisatı bitirdi. Bu oğlum da Eczacılığı hedefliyor." diye konuştu. Bir başka veli Rafiye Erkan ise, "Yeğenimi getirdim. Tıp istiyor inşallah hayırlısıyla olacak. Çok çalıştı. İnşallah bütün öğrencilerimizin emekleri boşa gitmez. Hepsine bol başarılar diliyoruz" dedi.

Bir başka veli ise, "Kızımla aynı heyecanı paylaşıyorum . Aşırı derecede stresliydi. İlaç kullanmaya kadar gittik. Son haftalarda ağlamalar da vardı maalesef. Gençlerin sınavdan dolayı psikolojilerinin bozulması, bu kaygıyı yaşamalarını hiç doğru bulmuyoruz ama mecburuz. Psikoloji istiyor. Umarım olur" şeklinde konuştu. Yabancı Dil Testi (YDT) ise, ayrı bir oturum olarak 15.45'te başlayacak. 80 soru sorulacak Yabancı Dil Testinde süre 80 dakika olacak.

Kaynak: DHA