YKS'ye girenler dikkat! Bugün son

Milyonlarca aday Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girerek sonuçlarını öğrendi. Şimdi üniversitelere yerleştirme çin tercih işlemleri yapılıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen tercih süresi bugün bitiyor.

Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesinden işlemlerini yapabilecekler.

ELEKTRONİK KAYITLAR

Tercih başvuruları bittikten sonra üniversiteler yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek ve sonuçları duyuracak.

Kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihlerinde alınacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme süreci başlayacak.