Yoga tarikatı lideri yakalandı. Kaçırıp tecavüz ettiği 26 kadın kurtarıldı

İsveçli yoga gurusu Gregorian Bivolaru, Fransa'da yakalandı. Tarikat liderinin kaçırdığı ve cinsel saldırıda bulunduğu 26 kadın kurtarıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yoga tarikatı lideri yakalandı. Kaçırıp tecavüz ettiği 26 kadın kurtarıldı

Fransa’da akıllara durgunluk veren bir operasyon gerçekleşti… Gürcistan asıllı İsveç vatandaşı olan 71 yaşındaki “yoga gurusu” Gregorian Bivolaru, Fransa’da gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda kendi rızası dışında tarikatta tutulan 26 kadın serbest bırakıldı. Yetkililer “mafya benzeri” bir örgüte sahip olan tarikatın liderinin Avrupa’nın diğer ülkelerinde de merkezler kurduğu belirtildi.

Yetkililer Mutlak Ruhsal Bütünleşme Hareketi (MISA) mensubu 41 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gruba yöneltilen suçlamalar arasında insan kaçakçılığı ve tecavüz de bulunuyor. Paris ve Güney Fransa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgütün kilit üyelerinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Bivolaru’nun Paris yakınlarındaki Ivry-sur-Seine’deki bir evde yakalandığı aktarıldı.

Operasyon için yaklaşık 175 polis memuru görevlendirildi ve operasyon sırasında birçoğu kendi istekleri dışında tutulan 26 kadın serbest bırakıldı. Kaynak, kadınların hem mekan hem de hijyen açısından ‘içler acısı koşullarda tutulduklarını’ söyledi.

Bir yargı kaynağı soruşturmanın, 12 eski MISA üyesinin ifadesini aldıktan sonra savcılıkla temasa geçen bir insan hakları STK’sı olan Fransa İnsan Hakları Ligi tarafından başlatıldığını söyledi.

Soruşturmaya yakın bir kaynak, Bivolaru yönetimindeki MISA’nın son yıllarda defalarca Romanya, İsveç ve Fransa’daki adli makamların hedefinde olduğunu söyledi.

Kaynağa göre, Romanya dışına yayıldıktan sonra ATMAN olarak bilinen MISA, ‘rıza kavramını ortadan kaldırmayı amaçlayan zihinsel manipülasyon teknikleri yoluyla kurbanları cinsel ilişkiyi kabul etmeye şartlandırmak’ amacıyla tantrik yoga öğretiyordu.

Bivolaru’nun kadın takipçilerini tantrik yogaya ‘cinsel inisiyasyon’ için kişisel evine getirdiği iddia edildi. Kaynak, kadınların grubun lideriyle cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmeye ve ‘Fransa’da ve yurtdışında ücretli pornografik uygulamalara katılmayı kabul etmeye’ teşvik edildiğini söyledi.

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“BAŞ ŞÜPHELİNİN ARZULARINI TATMİN ETMEYE ADANMIŞLAR”

AFP’ye konuşan adli kaynak, sözde yoga atölyelerinin ücretinin kadın üyeler tarafından seks sohbetleri yoluyla, erkekler tarafından da el işleriyle ödendiğini söyledi.

Kaynak, atölye çalışmalarının ‘açıkça sadece baş şüphelinin arzularının tatminine adanmış’ olduğunu söyledi.

Bir Fransız yargı kaynağı tarikatın ‘birkaç yüz’ üyesi olduğunu ancak kesin bir rakamın mevcut olmadığını söyledi.

Tutuklamalar, Paris savcıları tarafından Temmuz ayında tarikat hakkında adam kaçırma, tecavüz ve insan kaçakçılığı şüphesiyle başlatılan soruşturmanın ardından geldi.

Adam kaçırma suçlaması Fransız yasalarına göre 30 yıla kadar hapisle sonuçlanabiliyor.

MISA’nın resmi internet sitesinde Bükreş ve Viyana’da da merkezleri olduğu belirtildi. Öte yandan yetkililer MISA’nın 2000’li yılların başında bazı belli başlı çatı yoga derneklerinden kovulduğunu söyledi.

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