Yoga yapanları öldü sanıp polise ‘toplu katliam’ ihbarı yaptı

Kuzey Denizi Gözlemevi içindeki kafenin yöneticileri ve yoga dersi öğrencileri, beklemedikleri polis baskınıyla şaşkınlığa uğradı.

BBC’nin haberine göre kafenin Facebook sayfasındaki paylaşımda, şunlar yazıldı: “Çok sayıda kişinin yerde yattığını gören birinin toplu katliam ihbarı nedeniyle polisler gözlemevine geldi.

Lincolnshire polisine hızlıca harekete geçtiği için teşekkür ediyorum. Yolda gelirken akıllarından neler geçtiğini tahmin bile edemiyorum.”

Kafenin düzenli olarak akşam yoga sınıflarına ev sahipliği yaptığı belirtilen paylaşımda, “Herhangi bir çılgın tarikatın veya kulübün üyeleri değiliz” dendi.

Yoga sınıfında eğitmenlik yapan 22 yaşındaki Millie Laws da olayın ‘biraz gerçeküstü ve komik’ olduğunu söyledi.

Lincolnshire polisiyse herkesin güvende ve iyi durumda olduğunu teyit ederken, ihbarla ilgili inceleme başlatılmayacağını, çağrının ‘iyi niyetle’ yapıldığını bildirdi.