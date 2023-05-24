Yoğun bakımdan çıkan Daum'dan ilk haber geldi

Kanser hastalığıyla savaşan efsane teknik adam Christoph Daum’un Köln Üniversite Kliniği’nde ikinci kez kemoterapi görmeye başladığı açıklandı.

Yoğun bakımdan çıkan Daum'dan ilk haber geldi

Alman Bild gazetesindeki habere göre Daum, kansere yakalandıktan sonra ikinci kemoterapi tedavisine bugün başlayak.

Alman teknik adam gelecek haftalarda 4 ünite infüzyon alacak.

Durumun iyi olduğunu söyleyen Daum, hafta sonu tekrar spor yapacağını belirterek, “Bir gün kötü gittiğinde tekrar tekrar ayağa kalkmanız, kendinizi savunmanız ve geleceğe olumlu bakmanız önemlidir” ifadelerini kullandı.

Oğlunun mezuniyet töreni için gittiği ABD’de zatürreye yakalanan ve New York’ta 4 gün hastanede kalan Daum, burada nefes darlığından dolayı ilaç tedavisi gördüğünü anlattı.

Haberde, Daum’un 19 Mayıs’ta hastaneden taburcu edildiği ve Köln’deki doktorunun isteğiyle Almanya’ya döndüğü kaydedildi.

Daum, 2022 Ekim'de yaptığı açıklamada, kansere yakalandığını ve tedavi olduğunu duyurmuştu.

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