Yoğun bakımdan çıkan depremzede kadından sağlıkçılara teşekkür

İHA’nın haberine göre; Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük kayıplara neden olan depremin yaralarını sarmak için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgenin sağlık yükünü sırtladı. Hastanede depremzedelerin tedavisi devam ederken, kadın sağlıkçıların mesaisi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de sürdü.

Adana Şehir Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde görevli Anestezi Uzmanı Müge Coşkun, depremin ilk olduğu andan itibaren sağlıkçılar olarak görevlerinin başında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bize verilen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Gerek hava yoluyla, gerek kara yoluyla gelen hastalarımızı karşıladık. Acil serviste gerekli bakım ve tedavilerini yaptık. Ardından yönlendirildikleri servislerde, yoğun bakımlarda, ameliyathanelerde, tüm kadın sağlık çalışanları, ekiplerimizle beraber canla başla mücadele ettik. Bu tabii ki zorlu bir süreçti. Ancak bunun üstesinden gayet gelebilecek yapıda bir sağlık camiamız var. Allah tekrarını yaşatmasın. Ama tekrarında da bizler görevimizin yine başında olacağız. Tabii ki ilk başlarda biraz daha fazla empati yapıyorduk. Ancak bu empatinin bizler için çok uygun olamayacağını çok hızlıca fark ettik. Burada özellikle annesiz, babasız çocuklarımız vardı. Onları her birimiz anne şefkatiyle yaklaştık. Dertlerine derman olmaya çalıştık. Yüzlerini bir nebze güldürmeye çalıştık. Yine gelen kadın hastalardan evlat acısı çekenlerimiz vardı. Onlarla yine yakından ilgilendik. Hem fiziksel yaralarına, hem gönül yaralarına dokunmaya çalıştık”

“BİZ MİLLET OLARAK BUNLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLECEK GÜÇTEYİZ”

40 kişilik anestezi doktor ekibinin yarısının kadın doktorlardan oluştuğunu ifade eden Coşkun, "124 tane anestezi teknisyenimiz var. Bu grubun da büyük çoğunluğu kadın anestezi, teknisyen ve teknikerlerinden oluşmakta. Yine yoğun bakımdaki hemşirelerimizin büyük bir çoğunluğu kadın hemşirelerimiz yani biz aslında kadın popülasyonu yüksek olan bir birimiz. Hepimiz canla başla her kademede, her şekilde birlikte, güçlü bir şekilde çalıştık. Helikopterle gelen hastaları karşılarken çocuklar geliyordu. Tabii ki göçük altından çıkmış. Annesi, babası o karmaşa içerisinde yoktu insanların. Herkes bir yerdeydi. Gelen çocuklar annelerini soruyordu, babalarını soruyordu. Cevap veremedik tabii onlara. Ufak tatlı yalanlar söyledik. Yani hepsi aslında acı doluydu ama dediğim gibi biz millet olarak bunların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Hep birlikte inşallah hepsinin yaralarını saracağız" şeklinde konuştu.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki enkazdan çıkarak Adana Şehir Hastanesinde tedavi gören Fatma Temizkan da çabalarından dolayı tüm doktorlara ve hemşirelere teşekkür etti. Temizkan, "Onlar gece gündüz demeden başımızda bekliyorlar çok sağ olsunlar. Doktorlara, sağlık çalışanlarına şiddete hayır diyorum" ifadelerini kullandı.