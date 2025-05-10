Yoğun bakımdaydı! Şimal hayranlarından dua istedi

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Yoğun bakımdaydı! Şimal hayranlarından dua istedi

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören, Şimal geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Şimal ciddi bir nöbet geçirip yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü isimden günler sonra ilk paylaşım geldi.

Zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl rutin kontrol sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

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8 SAATLİK BEYİN AMELİYATI OLMUŞTU

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ünlü ismin durumu iyiye gidince normal servise alındığı öğrenildi.

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HAYRANLARINDAN DUA İSTEDİ

Ünlü isim günler sonra son halini paylaşıp sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Şimal, "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.

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