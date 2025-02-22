Yoğun kar kazalara sebep oldu

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri ve Karayolları ekipleri yoğun mesai harcadı. Jandarma komutanlığı Trafik Timleri, İnegöl'ün Tahtaköprü mahallesi girişinde uygulama yaparak ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Kış lastikleri olan otomobillerin sürücülerine de zincirsiz ulaşımlarına izin vermediler.

Karacabey ilçesi Uluabat mevkiinde de yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa - İzmir Yolunun bir bölümü karla kaplanınca Bursa istikametinden Karacabey istikametine seyreden 20 AHS 587 plakalı TIR karda kayıp orta refüje düştü. Yan yatan tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.