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Kar yurdu esir aldı. Bir maç ertelendi

Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı yoğun kar nedeniyle ertelendi

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:26
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Yoğun kar yağışı futbolu engelledi

Kar yurdu esir aldı. Bir maç ertelendi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin 23. haftasında bugün oynanacak Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı, Şanlıurfa'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde etkisini daha da arttıran kar yağışı kaynaklı elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 14.00'te oynanacak Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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