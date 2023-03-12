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Sis sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Bolu Dağı D-100 Karayolunda etkili olan yoğun sis sebebiyle otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 16:11
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Yoğun sis kazayı getirdi otomobil bariyerlere çarptı

Sis sebebiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
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İHA'nın haberine göre, Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yoğun sis sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 13.40 sıralarında Bolu Dağı’nın D-100 Karayolu geçişinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 74 AAN 024 plakalı otomobil, Bolu'dan Düzce istikametinde kontrolden çıktı. Bölgede etkili olan sis sebebiyle kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak yolda savruldu. Bariyerlere çarpan otomobilin tampon kısmı paramparça olurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. D-100 Karayolu'nda trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten verildi. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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