Yoğun sis Samsun’u esir aldı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü! Göz gözü görmüyor

Yaklaşık bir haftadır Samsun’da devam eden sis ve puslu hava, dünden itibaren yoğunluğunu artırdı. Şehir merkezi ve sahil kesimlerinde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar indi.

Çarşamba Havalimanı’nda bu mesafe 300 metre olarak ölçüldü. Havadan ve karadan görüntülenen sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar, sisin özellikle sabah saatlerinde daha yoğun olduğunu belirtti: “Sabah erken saatlerde önümüzü görmekte zorlandık. 5 metre ötedeki şamandırayı bile göremedik. Sis bazen hafiflese de tekrar bastırıyor ve uzağı görmeyi imkânsız hale getiriyor. Samsun’da birkaç gündür yoğun sis hakim, adeta bir günde dört mevsim yaşıyoruz.”

Meteoroloji yetkilileri, sisin oluşum nedenini şöyle açıkladı: “Sis, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Şu an Samsun’daki sisin ana sebebi, deniz suyu sıcaklığı ile kara sıcaklığının birbirine yakın olması. Yüksek basınç ve doğu yönlü rüzgarlarla hava hareketinin durması, sisin kalıcı olmasına neden oluyor. Çarşamba Havalimanı’nda görüş mesafesi 300 metre, kentin bazı noktalarında sıfır ile bin metre arasında değişiyor. Görüş mesafesi bin metrenin altına düştüğünde sis olarak tanımlanıyor.”