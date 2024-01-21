Yoğurt nasıl yapılır? Evde yoğurt nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Yoğurt nasıl yapılır? Evde yoğurt nasıl yapılır?
Yoğurt yapmak için ihtiyaç duyulan en temel malzeme süt ve yoğurt mayasıdır. Yoğurt yapmak için tarifte belirlenen malzemelerle sütten yoğurt elde etmek için bazı işlemlerden geçirmek gerekiyor. Peki, yoğurt nasıl yapılır? Evde yoğurt nasıl yapılır?

Yoğurt yapmak basit gibi görünse de incelik isteyen bir iştir. Evde kendi yoğurdunu yapmak isteyenler için yoğurt tarifini derledik. Peki, yoğurt nasıl yapılır? Evde yoğurt nasıl yapılır?

Yoğurt yapmak için temel malzemeler süt ve yoğurt mayasıdır. İşte yoğurt tarifi…

YOĞURT TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

-1 litre süt

- 2 yemek kaşığı yoğurt mayası (önceden hazırlanan ev yapımı yoğurt veya marketten alınan doğal yoğurt)

640x360.jpg

YOĞURT NASIL YAPILIR?

Bir tencereye 1 litre sütü koyun. Orta ateşte sütü ılık hale getirin. Sütün sıcaklığı yaklaşık 43-45 °C olmalıdır. Termometreniz yoksa, parmağınızı suya soktuğunuzda sütü hissetmelisiniz, ancak sizi yakmamalıdır.

Süt ılıkken, 2 yemek kaşığı yoğurt mayasını (önceden hazırlanan yoğurt veya doğal yoğurt) bir kaseye alın.

Bir miktar ılık sütü yoğurt mayasına ekleyip iyice karıştırın. Bu, yoğurt mayasını sütün tamamına eşit olarak dağıtmanıza yardımcı olacaktır.

Yoğurt mayalı sütü tenceredeki geri kalan ılık sütle karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve sütü mayalamak için bir battaniye, havlu veya sıcak bir örtü ile sarın.

Yoğurt mayasının sütü sindirmesi için bir süre bırakın. Mayalama süresi genellikle 6-8 saat arasındadır. Mayalanma süresini uzatmak, yoğurdun daha koyu ve ekşi olmasına neden olabilir.

Yoğurt mayalandıktan sonra, kıvamını kontrol edin. Yoğurt olmuşsa, buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Mayalanan yoğurdu buzdolabına koyun ve birkaç saat boyunca soğutun.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı... Video
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı...
Ayvacık açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı Gündem
Ayvacık açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Minibüse ve arkasındaki römorka istiflenen 53 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Minibüse ve arkasındaki römorka istiflenen 53 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de esrarengiz cinayet. 77 yaşındaki adam başından vurulmuş halde bulundu Gündem
Kocaeli'de esrarengiz cinayet. 77 yaşındaki adam başından vurulmuş halde bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu
Muş’ta tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı Yerel Haberler
Muş’ta tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Türkiye'de ilk kez görülen albino çakalın görüntüleri gündem oldu Video
Türkiye'de ilk kez görülen albino çakalın görüntüleri gündem oldu