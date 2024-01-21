Yoğurt yapmak basit gibi görünse de incelik isteyen bir iştir. Evde kendi yoğurdunu yapmak isteyenler için yoğurt tarifini derledik. Peki, yoğurt nasıl yapılır? Evde yoğurt nasıl yapılır?

Yoğurt yapmak için temel malzemeler süt ve yoğurt mayasıdır. İşte yoğurt tarifi…

YOĞURT TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

-1 litre süt

- 2 yemek kaşığı yoğurt mayası (önceden hazırlanan ev yapımı yoğurt veya marketten alınan doğal yoğurt)

YOĞURT NASIL YAPILIR?

Bir tencereye 1 litre sütü koyun. Orta ateşte sütü ılık hale getirin. Sütün sıcaklığı yaklaşık 43-45 °C olmalıdır. Termometreniz yoksa, parmağınızı suya soktuğunuzda sütü hissetmelisiniz, ancak sizi yakmamalıdır.

Süt ılıkken, 2 yemek kaşığı yoğurt mayasını (önceden hazırlanan yoğurt veya doğal yoğurt) bir kaseye alın.

Bir miktar ılık sütü yoğurt mayasına ekleyip iyice karıştırın. Bu, yoğurt mayasını sütün tamamına eşit olarak dağıtmanıza yardımcı olacaktır.

Yoğurt mayalı sütü tenceredeki geri kalan ılık sütle karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve sütü mayalamak için bir battaniye, havlu veya sıcak bir örtü ile sarın.

Yoğurt mayasının sütü sindirmesi için bir süre bırakın. Mayalama süresi genellikle 6-8 saat arasındadır. Mayalanma süresini uzatmak, yoğurdun daha koyu ve ekşi olmasına neden olabilir.

Yoğurt mayalandıktan sonra, kıvamını kontrol edin. Yoğurt olmuşsa, buzdolabına kaldırabilirsiniz.

Mayalanan yoğurdu buzdolabına koyun ve birkaç saat boyunca soğutun.