Yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır?

Merve Elçi
Yoğurtlu şehriye çorbası nasıl yapılır?
Kış mevsiminin kendini derinden hissetirmesiyle beraber soğuk algınlığına karşı yiyecek ve içeceklerimizi ona göre ayarlıyoruz. Grip deyince hepimizin aklına çorba geliyor. Ancak grip olunca en pratik şekilde olacak çorbalar daha cazip oluyor.

Sıcacık vitamin deposu çorbalar vücut direncini artırarak sağlığa faydalı besinler arasında yer alıyor. Yoğurtlu tel şehriye çorbası hem pratik hem de malzeme bakımından az olduğundan kolaylıkla yapılıyor.

ŞEHRİYELİ YOĞURTLU ÇORBA MALZEMELERİ

1,5 çay bardağı tel şehriye

6 çay bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tepeleme un

ÜZERİNDEKİ YAĞ İÇİN;

Sıvı yağ

Nane

ŞEHRİYELİ YOĞURT ÇORBASI YAPILIŞI

Tencereye yağı koyup, kızdırın ve içine tel şehriyeyi döküp karıştırarak, hafif rengi değişinceye kadar kavurun. Şehriyeyi kavurarak yaparsanız daha lezzetli bir tat oluyor.

Tencerenin içine suyu ekleyip, şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kase içine önce yoğurdu ve yumurta sarısını, sonra unu ekleyip iyice karıştırın topaklık olmasın.

Yoğurdun kesilmemesi için, çorbanın suyundan 2 kaşık alarak harmanlayın ve yavaş yavaş karıştırarak çorbanın içine dökün kesilmemesine dikkat edin.

Küçük bir tavada yağı ve naneyi kızdırıp, çorbanın üzerine ekleyin ve biraz dinlendirip servis edin.

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