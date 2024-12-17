Yok artık böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede

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Yok artık böylesi görülmedi! Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisi aynı karede

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ve yeni sevgilisi ünlü rapçi L-Gante havalimanında fotoğraf çektirdi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara, gündem olmaya devam ediyor.

Wanda, Icardi'den ayrıldıktan sonra ünlü rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

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SEVGİLİSİYLE ROMA’YA GİTTİ

Wanda Nara, çocukları ve sevgilisi L-Gante ile tatile gitmek üzere İtalya’nın başkenti Roma'ya yolculuk yaptı.

Wanda, Roma’daki tatilinde sevgilisiyle birlikte Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde pozlar vererek kalp emojileriyle fotoğraflarını yayınladı.

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ESKİ KOCASIYLA BİR ARAYA GELDİ

Wanda Nara, 3 oğlunun babası eski futbolcu Maxi Lopez ile buluştu. Wanda, eski eşi ve yeni sevgilisiyle birlikte havalimanında poz verdi.

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