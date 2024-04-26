Yok artık kebap mı yediniz? 4 börek 1 su 2 ayran 1 çay 2499 TL

Kaynak: Haber Merkezi
Yok artık kebap mı yediniz? 4 börek 1 su 2 ayran 1 çay 2499 TL
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yanlışlıkla 4 börek yiyip, 1 su, 2 ayran 1 de çay içerseniz yandınız...Balya ile para ödemeniz gerekecek . Toplam fiyatı görünce kaçmamak için kendinizi zor tutarsınız. İnanması güç ama 2499 lira 1 kuruş...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir şeyler yemek mangal gibi yürek ister...Yerseniz de cebinizde balya balya para çıkarmanız gerekiyor. Kafeteryasından dönercisine, lokantasından börekçisine kadar uçuk fiyatların görüldüğü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan oturup, bir börek yemeğe kalkarsanızı yandınız ki hele ne yandınız.

Alt tarafı 3 su böreği, 1 Kıymalı börek yiyip, iki ayran, bir çay ve bir su içerseniz cebiniz tam anlamıyla yanar. Çünkü 3 su böreği 1311 lira 99 kuruş tutar. Bir de bunun yanında 1 köy böreği yerseniz onun fiyatı 437,96 TL...Sanki köyde yapılıp, geliyor. Bitmedi...2 Ayyranın fiyatını duyunca kaçacaksınız 437 lira 96 kuruş...Vah hem ki ne vay...Bir bardak çay ise 124.95 TL...Acaba bu fiyatı koyanlar çayın kilosunun kaç lira olduğunu biliyor mu? Suyun fiyatını görünce şok olacaksınız. 1 su hem de yarım litre değil, 33' cc'lik. O da ne 124 lira, bir de 95 kuruşu var 124 lira 95 kuruş...Duy da inanma ama gerçek. Siz siz olun cebinizde bir balya para yoksa ya da kredi kartınızda limit düşükse vay halinize...

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