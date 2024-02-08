Yok artık Mbappe! Real Madrid'den istediği para ortaya çıktı

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Yok artık Mbappe! Real Madrid'den istediği para ortaya çıktı
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'nin, Real Madrid'den talep ettiği para dudak uçuklattı!

İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Kylian Mbappe’yi uzun üredir kadrosuna katma çabasında.
İspanyol medyasında yer alan son haberlere göre, Fransız golcünün eflatun-beyazlı kulüpten istediği ücret belli oldu.
AS gazetesinin haberine göre; Kylian Mbappe, Real Madrid’den yıllık 50 milyon Euro ve 120 milyon Euro imza parası talep ediyor.
Mbappe, 2022 yılında PSG ile sözleşme yenilediğinde 130 milyon Euro imza parası almıştı.
Mbappe’nin; PSG’deki brüt maaşı ise her yıl artış gösteriyor.
Fransız forvet, sözleşmesindeki tek taraflı uzatma hakkını kullanırsa PSG'den 2025 yılında 90 milyon Euro brüt maaş kazanacak.

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