Yok artık Mbappe! Real Madrid'den istediği para ortaya çıktı

İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Kylian Mbappe’yi uzun üredir kadrosuna katma çabasında.

İspanyol medyasında yer alan son haberlere göre, Fransız golcünün eflatun-beyazlı kulüpten istediği ücret belli oldu.

AS gazetesinin haberine göre; Kylian Mbappe, Real Madrid’den yıllık 50 milyon Euro ve 120 milyon Euro imza parası talep ediyor.

Mbappe, 2022 yılında PSG ile sözleşme yenilediğinde 130 milyon Euro imza parası almıştı.

Mbappe’nin; PSG’deki brüt maaşı ise her yıl artış gösteriyor.

Fransız forvet, sözleşmesindeki tek taraflı uzatma hakkını kullanırsa PSG'den 2025 yılında 90 milyon Euro brüt maaş kazanacak.