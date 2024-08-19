Yok artık Zehra Güneş. Bu da ne böyle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yok artık Zehra Güneş. Bu da ne böyle

Zehra Güneş ve kardeşi İrem Güneş'in fotoğrafları gündem olurken ikilinin benzerliği görenlerin ağzını açık bıraktı.

Geçtiğimiz hafta son bulan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız 4. Olarak tarihinin en başarılı olimpiyatlarını geçirdi.

Sakatlıktan yeni çıkarak geldiği olimpiyatlarda gösterdiği performans ile herkesin takdirini kazanan yıldız voleybolcumuz Zehra Güneş bu sefer farklı bir konu ile gündeme oturdu.

KARDEŞİ İLE FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU

Kendisi gibi voleybolcu olan kardeşi İrem Güneş ile beraber çekildikleri fotoğraflar yeniden gündem oldu.

BENZERLİKLERİ YOK ARTIK DEDİRTTİ

İkili güzellikleri ile göz kamaştırırken benzerlikleri ise görenlere “yok artık” dedirtti.

ABLASINA RAKİP OLACAK

2024 doğumlu olan İrem Güneş yeni sezon öncesi Sultanlar Ligi ekiplerinden Karayolları Spor Kulübü'ne transfer oldu.

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