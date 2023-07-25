YÖK Atlas tercih robotu ile YKS sonucu açıklanan adaylar yerleşme ihtimalinin hangi bölüm ve üniversitelerde daha yüksek olduğunu görebiliyor. YÖK Atlas tercih robotunun nasıl kullanılacağı araştırılıyor. Peki,YÖK Atlas YKS tercih robotu nedir? YÖK Atlas YKS tercih robotu nasıl kullanılır?

YÖK Atlas tercih robotu üzerinden sıralama bilgilerini girerek yerleşme ihtimalinin yüksek olduğu alanları öğrenebilen adaylar tercih sihirbazını kullanmaya başladılar.

YKS’de sonuçların açıklanmasının ardından adayların elde ettikleri sıralamalar ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar resmi tercihler öncesinde hangi okullara ve bölümlere yerleşebileceğini araştırmaya başladı.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YKS tercih robotu kullanımıyla birlikte birçok öğrenci bölüm tercihlerinde karar alacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sıralamalara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek.

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan Puan Türü Seçin alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.