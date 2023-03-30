Son dakika... YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

Erol Özvar'ın açıklamalarından satır başları:

SINAVLAR ÇEVRİMİÇİ OLACAK

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacağını bildirdi.

"148 AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ"

Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerinde görev yapan idari personel sayısı ise 30 bin civarındadır. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personellerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 4 binanın yıkık 127 binanın ağır hasarlı, 642 binanın hasarsız olduğunu görüyoruz.

Alınan yeni kararlar;

Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkenin mevcut durumunu dikkate alarak gerçekleştirdik. Buradan gerek Deprem felaketinin ardından göstermiş oldukları fedakarlıklar, gerekse uzaktan eğitimle gösterdikleri sabır ile bizleri gururlandıran öğrencilere çok teşekkür etmek isterim.

- 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere hali hazırdan uzaktan eğitimle birlikte devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine,

- Yüksek eğitim kurumlarının bir dersi hem uzaktan hem de yüz yüze verilmesine kararları ilgili kurumlarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

- Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamamalarının üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev vb. yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim döneminde yüz yüze yapılabilmesine.

- Bahar dönemindeki sınavların uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılmasına, Yarıyıl sonu tek ders gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.