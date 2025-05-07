Yok böyle maç: Futbol şöleninin kazananı Inter ve Hakan Çalhanoğlu

Inter- Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı finali sporseverlerin uzun süre unutamayacağı bir futbol şölenine dönüştü. İspanya'daki ilk maçta 3-3 biten maçtan sonra kimse bu senaryonun benzerini beklemiyordu. Ancak iki takım, yeşil sahaya yansıttıklarıyla beklentilerin de üstüne çıktı ve harika bir karşılaşmaya imza attı.

Milano'daki maçta Inter forveti Lautaro Martinez, 21. dakikada Barcelona ağlarını havalandırarak takımına avantajı getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 13. maçında dokuzuncu kez ağları havalandıran Arjantinli forvet İtalyan ekibinin formasıyla Devler Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan vatandaşı Hernan Crespo'yu yakaladı. İlk yarının son dakikasında Inter, VAR'ın devreye girmesinin ardından penaltı kazandı. Topun başına Hakan Çalhanoğlu geçti. Hata yapmayan milli futbolcu ilk yarıyı takımının 2-0 önde kapamasını sağladı.

İkinci yarıda Barcelona harika bör dönüşe imza attı. 54'te Eric Garcia, 60'da Dani Olmo ve 87'de Raphina Katalan takımını 3-2 öne geçirdi. 90'da Lamine Yamal'ın vuruşu direkten döndü. Barcelonalı futbolcular finali kutlamaya hazırlanırken 90+3'te sahneye Francesco Acerbi çıktı. Filelere giden topla Giuseppe Meaza Stadı'ndaki taraftarlar çılgına döndü. 3-3'lük skorla karşılaşma uzatmaya gitti. 99. dakikada Davide Frattesi Inter'i bir kez daha öne geçirdi. Uzatmada da iki takım birçok gol pozisyonu yarattı. Heyecan fırtınası şeklinde geçen karşılaşma 4-3 Inter'in üstünlüğüyle bitti, Maçtan sonra ev sahibi takım taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Öte yandan Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu mücadelede 79 dakika sahada kaldı.

Inter yedinci kez finalde

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde uzatmalar sonucunda Barcelona’yı eleyen Inter, devler liginde yedinci kez finale çıkmış oldu. Daha önce finallerde üç kez şampiyonluğa ulaşan İtalyan devi, üç kez de kupayı elinden kaçırdı. Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1963-1964 yılında Real Madrid’i 3-1 ve 1964-1965 yılında Benfica’yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yaşayan Inter, yeni adıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 2009-2010 yılında Bayern Münih’i 2-0 yenerek kupa sevinci yaşamıştı. O takımın başında şu an Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jose Mourinho vardı.

Inter'in finaldeki rakibi belli oluyor

Inter'in rakibi Paris Saint Germain- Arsenal maçından sonra belli olacak. İlk karşılaşmayı Fransız ekibi deplasmanda 1-0 kazanmayı başarmıştı.