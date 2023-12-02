Yok böyle maç. Her şey 90. dakikadan sonra oldu

İtalya Serie A'da 14. haftasının açılış maçında Juventus deplasmanda Monza'yı 2-1 yenerken mücadelesin son dakikaları nefes kesti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yok böyle maç. Her şey 90. dakikadan sonra oldu

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Raffaele Palladino'nun ekibi Monza ile Massimiliano Allegri'nin yönetimindeki Juventus karşılaştı.

U-Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Juventus, 90+2'de yediği gole rağmen 90+4'te bulduğu gol ile 2-1 kazandı.

Ev sahibi Monza'nın golünü 90+2'de Valentin Carboni kaydederken, Juventus'un gollerini 12. dakikada Adrien Rabiot ve 90+4'te Federico Gatti attı.

Juventus'ta Dusan Vlahovic, 11. dakikada bir penaltını değerlendiremedi.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 33'e yükseltirken Monza 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus sahasında Napoli'yi ağırlarken, Monza evinde Genoa ile karşılaşacak.

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