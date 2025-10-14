Barcelona'da gösterdiği performansla şimdiden dünyanın en iyileri arasında gösterilen 18 yaşındaki İspanyol yıldız Lamine Yamal için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'ın kesenin ağzını sonuna kadar açtığı iddia edildi.

FICHAJES: '400 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ'

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Suudi yetkilileri Lamine Yamal için Barcelona'ya 400 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. Ancak Katalan ekibi, baş döndüren bu teklifi anında reddetti.

MARCA: 'BARCELONA YETKİLİLERİ YALANLADI'

Öte yandan Marca'ya konuşan Barcelona yetklililerinin ise böyle bir teklifin gerçek olmadığını ifade ettikleri aktarıldı.

YAMAL YENİ SÖZLEŞMEYLE PARAYA PARA DEMİYOR

Yakın zamanda Barcelona ile yeni sözleşme imzalayan Lamine Yamal'ın yıllık kazancı bonuslarla beraber 20 milyon Euro seviyelerine kadar yükseltildi. Böylelikle Yamal kulübün en çok kazanan oyuncularından biri haline getirildi.