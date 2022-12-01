Sabah yazarından sahte doktor Ayşe Özkiraz için akıllara zarar öneri

Türkiye Tekirdağ’da sahte doktorluk yapan 19 yaşındaki Ayşe Özkiraz’ı konuşuyor. Dünya basınına da yansıyan skandal, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.



Son olarak Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı. “Herkes, tıp fakültesi öğrencisi numarası yapan Ayşe'yi ayıplıyor...” diyen Altınok, sahte doktorun kimseye zarar vermediğini ve tıp fakültelerinin Özkiraz’ı burslu okutması gerektiğini savundu.



"TIP FAKÜLTELERİ BURSLU OKUTSUN"

Altınok’un yazısının ilgili kısımları şöyle:

“Evet, sahte kimlik kartları falan derken işi biraz abarttığı ortada. Ama ben ortada tarif edildiği kadar dramatik bir durum olmadığını düşünüyorum.



Hatta profesörlerin ‘Hastaneye ayak sürüyerek gidiyoruz’ dediği bir ortamda Ayşe'nin meslek aşkının cesaretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.



Yok mu hekim olmak için yanıp tutuşan bu kızı burslu okutacak bir tıp fakültesi?



Olan olmuş. Kimse zarar görmemiş. Mimar rolü oynasaydı aynı çağrıyı güzel sanatlar fakültelerine de yapardım.



Ama konu sağlık, tıp. Yalanın tehlikeli sonuçları olabilir mi diyorsunuz?



(…) Bunca ‘gerçek doktorun’, bilimin yerine ikame edilen akademinin organize yalanı izaha muhtaç halde orta yerde dururken bir ergenin kimseye zarar vermeyen yalanı gözüme pembe değil pespembe görünüyor.”



BABA DA DOLANDIRILMIŞ: "BENDEN 35 BİN LİRA ALDI"

Öte yandan DHA’ya konuşan Özkiraz’ın babası Ali Özkiraz, "Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı. Devamlı oğlumla birlikte 2012 yılından beri ona para gönderiyordum. Bu paraları bunlar aile içinde mi yediler? Annesinin ve üvey babasının da haberi var, saklıyorlar. Kızım bana geçen sene doktor olduğunu söyledi." dedi.



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