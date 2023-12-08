Yok edilen bir Cumhuriyet değerinin Sümer Holding'in taşınmazları satışta

Sümer Holding'te sona doğru gidiş...8 ilde 13 taşınması Özelleştirme idaresi tarafından ihale yoluyla satışa sunulacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yok edilen bir Cumhuriyet değerinin Sümer Holding'in taşınmazları satışta

Sümer Holding'e ait 13 taşınmaz özelleştirilecek. Sümer Holding'e ait 8 ildeki 13 taşınmazın ihaleyle satışı yapılacak. Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Amasya'nın merkez, Çorum'un Mecitözü, Samsun'un İlkadım, İzmir'in Menemen, İstanbul'un Çatalca, Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde birer, Ankara'nın Yenimahalle, Ağrı'nın merkez ilçelerinde de üçer olmak üzere 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın İhsaniye, Amasya'nın merkez, Çorum'un Mecitözü, Samsun'un İlkadım, İzmir'in Menemen, İstanbul'un Çatalca, Ankara'nın Gölbaşı ilçelerinde birer, Ankara'nın Yenimahalle, Ağrı'nın merkez ilçelerinde de üçer olmak üzere 13 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli Ankara ve İstanbul'daki taşınmazlar için 5 bin lira, diğer illerdekiler için 4 bin lira olarak belirlendi. Geçici teminat bedelleri ise 400 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasında değişiyor.

Afyonkarahisar, Amasya ve Çorum'daki taşınmazlar için 26 Aralık'a, Ağrı ve Ankara'daki taşınmazlar için 27 Aralık'a, İstanbul, İzmir ve Samsun'daki taşınmazlar için de 28 Aralık'a kadar son teklifler verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 16.00'ya kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

SÜMERBANK VE SÜMER HOLDİNG

Yok edilen bir Cumhuriyet değeri:SÜMERBANK...Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 1933’te hazırladığı “Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı". Tam 100 yıllık bir çınar olacaktı ama olamadı, Yok edildi. Ekim 1995 tarihinden Sümerbank satın alarak Garipoğlu Grubu şirketine satıldı. O süreçten sonra bir Sümerbank oldu Sümerholding... 21 Aralık 1999'da TMSF'ye devredildi. Ardından 9 Ağustos 2001 tarihinde Oyak Grubuna satıldı.

İlgili Haberler
Direksiyonda alkollü yakalandı, pavyona gidemediği için üzüldü
Merkez Bankası'ndan flaş altın hamlesi. 19 ton altın alındı
Kredi kartı borcu asgari ücretin 2.5 katına çıktı. Vatandaş borç sarmalında
Para karşılığı tıp fakültesine kaydedilen yabancı uyruklu öğrenciler için yeni skandallar ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Gazze’de can kaybı 17 bini aştı Dünya
Gazze’de can kaybı 17 bini aştı
Dilan ve Engin Polat’ın avukatı çiftin cezaevinde kendi eli aracılığıyla öpüştüğünü açıkladı. Nasıl yani demeyin. Şöyle olmuş Gündem
Dilan ve Engin Polat’ın avukatı çiftin cezaevinde kendi eli aracılığıyla öpüştüğünü açıkladı. Nasıl yani demeyin. Şöyle olmuş
İşte nezle ve bronşite iyi gelen mucize ot Sağlık
İşte nezle ve bronşite iyi gelen mucize ot
Süper Kupa'ya Süper Umre programı. İstanbul'da 75 TL. Riyad'da 45 bin Lira Spor
Süper Kupa'ya Süper Umre programı. İstanbul'da 75 TL. Riyad'da 45 bin Lira
Mahfi Eğilmez halka ödetilen parayı açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez halka ödetilen parayı açıkladı
Küresel piyasaların gözü ABD istihdam raporuna odaklandı Ekonomi
Küresel piyasaların gözü ABD istihdam raporuna odaklandı
Kainat Güzeli ‘elbisesi’ nedeniyle ülkesine dönemedi. Yarışma direktörü gözaltında Magazin
Kainat Güzeli ‘elbisesi’ nedeniyle ülkesine dönemedi. Yarışma direktörü gözaltında