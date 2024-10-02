"Yok mu imanın dinin, biri yer biri bakar..." Bu şiir sucukçu bakanlara Erdoğan'ın eski mahallesinden

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli görüş gömleğini çıkarmadan önce içinde olduğu siyasi kanat, gerek hukuksuzluklar gerek dış politika gerekse de ekonomi alanında Erdoğan ve AKP’ye yönelik sert eleştirilerini sürdürmeye devam ediyor.

Milli Gazetede köşe yazarlığı yapan Saadet Partisinin GİK üyesi İsrail Bayrakçı bugün yazdığı köşe yazısında geçtiğimiz günlerde sucuk partisi veren AKP’li bakan ve milletvekillerini bir şiir ile eleştirdi. Toplumun içinde olduğu ekonomik buhranın yanı sıra AKP’li bakan ve vekillerin lüks etkinliğine sert eleştirilerin olduğu şiir şu şekilde:

“Çoban duyuldu ünün

Günah dolu her günün

Otardığım sürünün

İnsaf merhamet eyle

Gayet hali perişan

Acından dize düşen

Çok yiyip karnı şişen

Yok mu imanın dinin

Biri yer biri bakar

Bakanın gözü akar

O gün kıyamet kopar

Masumun boynu buruk

Elleri yarık yarık

Moralsiz gönlü kırık

Öteden beri böyle

Dünya şirretin zati

Nimet bilir fırsatı

Vurguncunun serveti

Doruk üstüne doruk

Biri yer biri bakar

Bakanın gözü akar

O gün kıyamet kopar

Olduk nöbetçi üye

Sıraya geçtik göye

Un öğüdürüz diye

Eyle hele dur eyle

Dengesiz bu değirmen

Biz ne biçim Müslüman

Yazın kışın her zaman

Un öğüdür güçlüye

Biri yer biri bakar

Bakanın gözü akar

O gün kıyamet kopar

Zulüm zehirli diken

Mazlumlara batarken

Komşusu aç yatarken

Peygamber sözü şöyle

Tok yatan bizden değil

Gafil gafletten ayıl

Ayıl insandan sayıl

İslam'da ölçü varken

Biri yer biri bakar

Bakanın gözü akar

O gün kıyamet kopar

Ruhani'nin bahsinde

Bu ses tılsım tasında

Meydanın ortasında

Bir anons bir vaveyla

Düğün dernek kurulmuş

Kimi geri sürülmüş

Kimi yemiş gerilmiş

Ziyafet masasında

Biri yer biri bakar”

Bakanın gözü akar

O gün kıyamet kopar...”