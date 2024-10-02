"Yok mu imanın dinin, biri yer biri bakar..." Bu şiir sucukçu bakanlara Erdoğan'ın eski mahallesinden

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli görüş gömleğini çıkarmadan önce içinde olduğu siyasi kanat, gerek hukuksuzluklar gerek dış politika gerekse de ekonomi alanında Erdoğan ve AKP’ye yönelik sert eleştirilerini sürdürmeye devam ediyor.
Milli Gazetede köşe yazarlığı yapan Saadet Partisinin GİK üyesi İsrail Bayrakçı bugün yazdığı köşe yazısında geçtiğimiz günlerde sucuk partisi veren AKP’li bakan ve milletvekillerini bir şiir ile eleştirdi. Toplumun içinde olduğu ekonomik buhranın yanı sıra AKP’li bakan ve vekillerin lüks etkinliğine sert eleştirilerin olduğu şiir şu şekilde:
“Çoban duyuldu ünün
Günah dolu her günün
Otardığım sürünün
İnsaf merhamet eyle
Gayet hali perişan
Acından dize düşen
Çok yiyip karnı şişen
Yok mu imanın dinin
Biri yer biri bakar
Bakanın gözü akar
O gün kıyamet kopar
Masumun boynu buruk
Elleri yarık yarık
Moralsiz gönlü kırık
Öteden beri böyle
Dünya şirretin zati
Nimet bilir fırsatı
Vurguncunun serveti
Doruk üstüne doruk
Biri yer biri bakar
Bakanın gözü akar
O gün kıyamet kopar
Olduk nöbetçi üye
Sıraya geçtik göye
Un öğüdürüz diye
Eyle hele dur eyle
Dengesiz bu değirmen
Biz ne biçim Müslüman
Yazın kışın her zaman
Un öğüdür güçlüye
Biri yer biri bakar
Bakanın gözü akar
O gün kıyamet kopar
Zulüm zehirli diken
Mazlumlara batarken
Komşusu aç yatarken
Peygamber sözü şöyle
Tok yatan bizden değil
Gafil gafletten ayıl
Ayıl insandan sayıl
İslam'da ölçü varken
Biri yer biri bakar
Bakanın gözü akar
O gün kıyamet kopar
Ruhani'nin bahsinde
Bu ses tılsım tasında
Meydanın ortasında
Bir anons bir vaveyla
Düğün dernek kurulmuş
Kimi geri sürülmüş
Kimi yemiş gerilmiş
Ziyafet masasında
Biri yer biri bakar”
Bakanın gözü akar
O gün kıyamet kopar...”