YÖK "sahte üniversite" hakkında BTK'yı suçladı. Soru önergesine garip yanıt

YÖK, Yeni Pazar Üniversitesinin gelen şikayetler üzerine sahte edu bağlantısının BTK tarafından verildiğini, bu uzantıyı hangi şartlar altında Üniversiteye verildiğinin BTK sorulması gerektiğini açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in, ilgili soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK'ün bu açıklamasını Demir'e iletti. Deniz Demir, “Her fırsatta internete, sosyal medyaya erişim engeli getiren BTK’nin sahte diploma çetesine bu uzantıyı nasıl verdiği netleştiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” ifadesini kullandı.

SORU ÖNERGESİNE GARİP YANIT

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan "sahte üniversite", "hayali üniversite" haberleriyle gündeme gelen "Yeni Pazar Üniversitesi" ile alakalı MEB’e soru önergesi veren CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in soru önergesine yanıt geldi.

YÖK’ün açıklamasında yer alan söz konusu ifadelerde bir sitenin eğitimle ilgili olduğunu belirtir alan adı olan "edu.tr" uzantısının BTK tarafından verildiği, bu uzantının hangi şartlarda verildiğinin BTK'ya sorulması gerektiği, BTK'dan siteye erişimi engellemesinin istendiği ifade edildi.

“BTK’YA SORUN”

YÖK açıklamasında edu.tr bağlantısının BTK tarafından verildiğini ve kurullarının BTK’ya uzantının erişime engellenmesi için talepte bulunduğunu şu sözler ile açıkladı:

“Edu.tr uzantısını veren kurum, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumudur. Kurulumuz, BTK'ya durumu bildirerek uzantıya erişimin engellenmesini talep etmiştir. Edu.tr uzantısının hangi şartlarda verildiğinin BTK'dan sorulması gerekmektedir.

Rektör olduğu iddia olunan Ali İlseven'in ülkemizde geçerli herhangi bir akademik unvanı bulunmamaktadır.

Sahte üniversite dolandırıcılıkları için dairemiz bünyesinde bir okul tanıma ofisi bulunmaktadır. Sistematik şekilde sahte belge ibraz olunan ya da spesifik bir şikayete konu olan üniversiteler ile ilgili olarak bu ofisimizde çeşitli inceleme ve araştırmalar yapılmakta, gerek görülürse söz konusu üniversitenin tanınmamasına karar verilmektedir.

Yürütme Kurulu'nun 7 Aralık 2022 tarihli kararıyla söz konusu üniversitenin tanınmamasına karar verilmiştir."

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

YÖK’ün verdiği ilginç yanıt sonrasında CHP’li vekil Demir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. “Her fırsatta internete, sosyal medyaya erişim engeli getiren BTK’nin sahte diploma çetesine bu uzantıyı nasıl verdiği netleştiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız”

CHP'li Deniz Demir ayrıca, BTK’nın bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplaması istemiyle yeni bir soru önergesi vereceğini belirtti.