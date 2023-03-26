YÖKDİL cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.
Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.