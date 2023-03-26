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YÖKDİL cevap anahtarları erişime açıldı

2023 YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 16:20
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YÖKDİL cevap anahtarları erişime açıldı

YÖKDİL cevap anahtarları erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), bugün gerçekleştirilen 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2023-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 5 Nisan saat 23.59’da sona erecek.

Sınavın temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.

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