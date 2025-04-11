Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Alp Dağların’da başladı iddiası

Güneşi Beklerken dizisinde “Zeynep” karakteriyle tanınan Hande Doğandemir’in ünlü oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi. 2024 yılında Alp Dağları’na giden Doğandemir’in orada tanıştığı Yusuf Çim ile arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğü konuşuluyor.

“ZİRVEDEKİ YALNIZLIK”

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Doğandemir "Olabilecek en tatlı ekiple Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" notunu düşmüştü. İddiaya göre, Hande Doğandemir ve Yusuf Çim, Alp Dağları'nda bir davette bir araya geldi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan haberi göre; Aralık ayında başlayan bu yakınlık İstanbul’a da taşındı ve kısa sürede aşka dönüştü. İkili hakkında çıkan bu haberlerle ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.