Yoksulluk çocukları ailesinden koparıyor

AKP’nin iktidara geldiği 2002’de ailesinin bakamadığı çocuk sayısı 12 bin 75’ken bu rakam Temmuz 2023’te yaklaşık 14 kat artarak 165 bine yükseldi. Her geçen yıl daha geniş kitleleri kıskacı altına alan geçim derdi çocukları ailesinden, aileleri de çocuklarından ayıran bir trajediye dönüştü.

DURUM ENDİŞE VERİCİ

Özellikle derin yoksulluk pençesindeki çocuklar için iktidarın bir an önce harekete geçmesini isteyen CHP’li Gürsel Tekin, “Bu durum, toplumda yoksulluğun ve ekonomik zorlukların ciddiyetini gösteren acı bir gerçek. Türkiye, çocuk yoksulluğu konusunda endişe veren 4 ülkeden biri” dedi.

5 KİŞİDEN 1’İ YOKSULLAŞTI

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın Açlık Haritasına göre, Türkiye genelinde 20 milyon kişi yetersiz beslendiğini kaydeden Tekin, “Bugün Türkiye’de her 5 kişiden 1’i yoksullaşmış durumdadır. Yaşanan derin yoksulluktan en fazla etkilenen ise çocuklar” diye konuştu.

165 BİN ÇOCUĞA AİLESİ ARTIK BAKAMAZ HALDE!

AKP’nin iş başına geldiği 2002’de ailesinin bakamadığı çocuk sayısı 12 bin 75’ken bu rakam Temmuz 2023’te yaklaşık 14 kat artarak 165 bine yükseldi. CHP’li Gürsel Tekin, derin yoksulluk pençesindeki çocuklar için iktidarın bir an önce harekete geçmesini istedi.

AİLESİNİN YANINDA BAKIMI SAĞLANAMAYAN ÇOCUK SAYISI 165 BİNİ GEÇTİ

CHP eski Genel Sekreteri ve Milletvekili Gürsel Tekin, Temmuz 2023 itibarıyla ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısının, 165 bini aştığı belirtti. “Ailesinin yanında dahi beslenemeyen çocuklar, yetersiz beslenme ve açlık gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya olan çocuklardır” diyen Tekin, bu durumun toplumda yoksulluğun ve ekonomik zorlukların ciddiyetini gösteren acı bir gerçek olduğuna dikkat çekti. Tekin, Türkiye’nin, çocuk yoksulluğu konusunda endişe veren dört ülkeden biri olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporuna göre ekonomik nedenlerle ailesinin bakamadığı çocuk sayısının 2002’de 12 bin 75 iken, bu sayı Temmuz 2023 itibarıyla 165 bine yükseldiği ifade eden Tekin, “Sayının 165 bin 201'e yükselmesi, yoksulluğun ve ekonomik zorlukların toplumumuz üzerindeki yıkıcı etkisini göstermektedir. Ekonomik krizin milyonlarca haneyi sosyal yardımlar ile yaşamaya mecbur bırakması, yoksulluğun çözüm bekleyen acil bir sorun olduğunu gözler önüne sermektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın yayımladığı Açlık Haritası’na göre, Türkiye genelinde 20 milyon kişi yetersiz besleniyor. Derin yoksulluk içindeki çocukların temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, sağlıklı bir gelişim sürecini tehlikeye atmaktadır. Eğitim, sağlık ve beslenme gibi önemli unsurlardan mahrum kalan bu çocuklar, gelecekleri ve potansiyelleri açısından büyük risk altındadır. Toplumun en savunmasız ve korunmaya muhtaç üyeleri olan çocukların yaşadığı bu zor durum, hepimizin acilen üzerine düşmesi gereken bir sorumluluktur.” diye konuştu

Gürsel Tekin, “İstatistiklere göre bugün Türkiye’de her 5 kişiden 1’i yoksullaşmış durumdadır. Yaşanan yoksulluktan en fazla etkilenen ise çocuklar. Beslenme, çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişmeleri ve potansiyellerini tam olarak kullanabilmeleri için temel bir ihtiyaçtır. Yetersiz ve dengesiz beslenme, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkiler ve uzun dönemde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu sorunu çözmek için hükümet, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve toplumun tüm kesimleri birlikte çalışmalıdır. Ekonomik durumu zayıf olan ailelere yönelik daha fazla sosyal yardım ve destek programları düzenlenmeli, beslenme ve sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılmalı, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak ailelere beslenme konusunda bilgi verilmelidir.” değerlendirmesini yaptı.

Derin yoksulluk içindeki çocukların yaşadığı bu zor durumunun göz ardı edilemeyeceğine vurgu yapan Tekin, “Toplumumuzun refahı ve geleceği, çocuklarımızın güvende ve sağlıklı bir şekilde büyümesiyle mümkündür. Bu acil sorunun çözümünde herkesi ortak çaba göstermeye ve çözüm odaklı adımlar atmaya davet ediyoruz. Yoksullukla mücadele, herkesin ortak sorumluluğudur ve bu süreçte her bireyin ve kurumun katkısı büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, ailesinin yanında dahi beslenemeyen çocukların durumu, toplumun ve iktidarın daha fazla dikkatini gerektiren bir sorundur. Bu konuda yapılacak önlemler ve toplumsal dayanışma, bu çocukların hayatlarını daha iyiye taşımak için elzemdir.” değerlendirmesini yaptı.