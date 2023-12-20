Yoksulluk da lüks oldu. İşte yeni açlık rakamı

Türkiye'de açlık sınırı kaç lira? Büro Emekcileri Sendikası'nın araştırma Merkezi işte bu soruya yanıt aradı. İşçiler Asgari Ücret miktarının ne kadar olacağını sabırsızlıkla beklerken, milyonlarca memur ve emekli de 2024 yılı maaş artışını elinde kağıt kalemle hesaplıyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Büro Emekçileri Sendikası, kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

Buna göre, kasım ayında dört kişilik memur bir ailesinin açlık sınırı 18 bin 178 TL, bir çalışanın yaşam maliyeti 24 bin 541 lira, yoksulluk sınırı ise 53 bin 108 TL olarak hesaplandı.

Genel Başkan Özer Avanaş tarafından açıklanan verilerin yanında BES-AR ayrıca şunları aktardı:

“Bu sonuçlara göre; kamuda bekâr, çocuğu olmayan bir kamu emekçisi gelir vergisi kesintileriyle birlikte 20 bin 580 lira ücret ile 24 bin 541 lira olan yaşam maliyetinin altında ücret alarak hayatını idame ettirmeye çalıştığı gerçeği ile 4 kişilik bir ailenin 4‘ü de asgari ücretle çalıyor olsa bile alınan ücret toplamının yoksulluk sınırının altında kaldığı gerçeğini kamuoyu ile paylaşıyoruz."

Büro Emekçileri Sendikası olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere insanca yaşayacak bir ücret talebimizi ısrarla tekrarlıyoruz"