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Yoksulluk sınırı 27 bin lira oldu

BİSAM’ın araştırmasına göre yoksulluk sınırı kasım ayında 27 bin 41 lira olurken açlık sınırı ise 7 bin 818 lira olarak hesaplandı. Aylık beslenme harcaması yetişkin bir erkek için 2 bin 116 lira, kadın için ise 2 bin 5 lira oldu.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 12:41
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Yoksulluk sınırı 27 bin lira oldu

Yoksulluk sınırı 27 bin lira oldu
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Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) 2022 Kasım’a ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı rakamlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Kasım 2022 için 7 bin 818 TL olarak hesaplandı. Bir ailenin kira, fatura, ulaşım, eğitim, sağlık, giyim gibi aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise, kasım ayında 27 bin 41 TL oldu.

AYLIK BESLENME HARCAMASI 2 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Araştırmaya göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 116 lira oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 5 TL, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 211, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1.486 lira olarak hesaplandı. Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 7 bin 818 lira olarak tespit edildi.

EN YÜKSEK MALİYET GRUBU SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Günlük harcamalarda Kasım 2022'de en yüksek maliyet grubunu, 97,65 liralık harcama ile süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40,80 lira oldu. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 40,56 liraya ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,41 liradır. Katı yağ ve sıvı yağ ise 17,67 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları olarak öne çıkarken, yumurta için 6,75, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 8,46 lira harcama yapılması gerektiği belirtildi.

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demir kaya
16.12.2022 13:30
paytak ucuracam dedi sözünü tutuyor  
 
Tekin Ertürk
16.12.2022 13:26
Yüce Kuran'ı Ahzab Suresinin 37. 50.ve 51. ayetlerinden başlayıp okumayan akp ve mhp seçmeni nedeniyle ülke bitiyor. Onlar farkında değil. Az kaldı çektirip Silivri'ye gidecekler  
 
Hamit Seki
16.12.2022 13:13
Bu yoksulluk sınırı 27 bin lira ya da razıyız, bunun üstünde aylık geliri olan aile sayısı oranı bu ülkede yüzde 10 u geçmez, o halde bu ülkenin yüzde 90' ı yoksul diyebiliriz.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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