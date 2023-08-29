Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı. Hepimiz açız ve yoksuluz

Türk-İş’in açıkladığı verilere göre açlık sınırı ve yoksulluk sınırı artmaya devam ediyor. Açlık sınırı ağustos ayında 12 bin 198 liraya yükselirken yoksulluk sınırı ise 39 bin 733 lira oldu.

Yoksulluk sınırı 40 bin liraya dayandı. Hepimiz açız ve yoksuluz

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Ağustos 2023’e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

TÜRK-İŞ Araştırmasının 2023 Ağustos ayı sonucuna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 12 bin 198,04 TL'ye yükseldi.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 39 bin 733,03 TL'ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 813,15 TL'ye yükseldi.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 77

TÜRK-İŞ'in verilerine göre “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ağustos 2023'te aylık 4,63 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonundaki yıllık değişim oranı ise yüzde 77,04 oldu.

Yılın başından bu yana değişim yüzde 50,02 olarak tespit edildi. On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,89 olarak hesaplandı.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDEKİ ARTIŞ

TÜRK-İŞ hesaplamasında temel alınan ve doğrudan piyasadan derlenen fiyatlara göre, gıda ürünlerinde Ağustos 2023 itibariyle gözlemlenen değişim harcama gruplarına göre şu şekilde oldu:

Bir ayda süt ortalama yüzde 12, yoğurt yüzde 14, peynir yüzde 26 zamlandı. Market markalı (private label) süt fiyatları 21,5 TL/L, peynir 117,5 TL/kg seviyesine geldi. 1,5 olması gerektiği kabul edilen süt yem paritesi 1,34 seviyesinde kalırken çiğ süt fiyatı resmi olarak hâlâ 11,50 TL seviyesinde.

Bir ayda balık (kültür) ve nohut yüzde 4, tavuk yüzde 7, yağlı tohumlar (kuruyemiş) ve yeşil mercimek yüzde 10, kırmızı mercimek ve yumurta yüzde 11 oranında zamlandı. Tavuk yumurtasının tanesi 3,60 TL'nin üzerine çıktı.

Bir ay içinde pirinç, bulgur ve un yüzde 3'er, irmik ve makarna hafif seviyede zamlandı. Market markalı (private label) makarna fiyatları 20 TL/kg seviyesine yükseldi. Ankara'da 6,5 TL'ye satılan 200 gramlık beyaz ekmek üzerinden hesaplandığında 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 682,5 TL oldu.

Bir ay içinde zeytinyağında yüzde 24, tereyağında yüzde 22, margarinde yüzde 8, ayçiçek yağında %5 fiyat artışı yaşadı. Market markalı (private label) ayçiçek yağlarının fiyatı 40 TL/L, tereyağlarının 220 TL/kg seviyesine geldi. Hızla artan yurtiçi fiyatları (ortalama 251 TL) sebebiyle zeytinyağı ihracatı 1 Kasım'a kadar durduruldu.

Tuz yüzde 20, reçel yüzde 15, bal ve şeker yüzde 13, çay yüzde 3 zamlandı. Baharatlar, ıhlamur, zeytin ve salçada fiyat değişimi görülmezken pekmez fiyatı sınırlı seviyede azaldı.

İlgili Haberler
Enflasyon ve döviz vatandaşı vurdu. Halk fakirleşti şirketler zenginleşti
AKP'li Savcı Sayan fahiş fiyatların enflasyonla ilgili olmadığını savundu
Kiracıların Yüzde 69’u enflasyonun üzerinde kira zammını kabul etmek zorunda
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Aç kalan tilki köye indi Güncel
Aç kalan tilki köye indi
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü Güncel
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak Dünya
İngiltere'de havayolları felce uğradı. Binlerce yolcu mağdur olacak
Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi? Güncel
Cemil Kılıç'tan twerk yapan Arap kadınlara: Bu mu necip Arap kavmi?
Sigara içen hastalarda boy uzatma ameliyatının riskleri. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Sigara içen hastalarda boy uzatma ameliyatının riskleri. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Ata Demirer kilo verme sırrını paylaştı Magazin
Ata Demirer kilo verme sırrını paylaştı
Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı Spor
Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı