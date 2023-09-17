Yoksulluk sınırı 41 bin lirayı aştı. Yüzde 52 Türkiye’sinde ekonomi uçuyor

BİSAM’ın açıkladığı verilere göre yoksulluk sınırı 41 bin lirayı aştı. Açlık sınırı ise 12 bin 34 liraya yükseldi. Ortaya çıkan rakamlara göre yoksulluk sınırı ağustos ayında 2 bin lira artış gösterdi. Ortaya çıkan rakamlar "Yüzde 52 Türkiye’sinde ekonomi uçuyor" yorumlarına neden oldu.

Yoksulluk sınırı 41 bin lirayı aştı. Yüzde 52 Türkiye’sinde ekonomi uçuyor

Birleşik Metal İş'in (BİSAM) ağustos ayı araştırmasına göre açlık sınırı 12 bin 34 lira, yoksulluk sınırı ise 41 bin 626 liraya yükseldi.

BİSAM'ın araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos 2023 için 12 bin 34 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 41 bin 626 lira olarak gerçekleşti.

AĞUSTOSTA YOKSULLUK SINIRI YAKLAŞIK 2 BİN LİRA ARTTI

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3 bin 301 liraya yükseldi. Bu değer yetişkin bir kadın için 3 bin 145, 15-18 yaş bir genç için 3 bin 391, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2 bin 197 lira.

Temmuz ayı araştırmasında açlık sınırı 11 bin 525 lira, yoksulluk sınırı ise 39 bin 886 lira olarak tespit edilmişti.

EN YÜKSEK MALİYET SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUBUNDA

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 12 bin 34 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 41 bin 626 liraya ulaşmaktadır.

Günlük harcamalarda Ağustos 2023’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 130,25 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmakta. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 79.28 lira. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 84.33 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 lira. Katı yağ ve sıvı yağ ise 23.42 liralık masraf yapılması gereken ürün grubu. Yumurta için 8.13, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 10.59 lira harcama yapılması gerekmekte.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 32.5 ile en yüksek paya sahip. Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27 ile ikinci sırada. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 21. Ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 11. Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8.5.

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