Yoksulluk sınırı 5 asgari ücrete dayandı. Fakirlikte ‘uçuyoruz’

Büro Emekçileri Sendikası, mayıs ayı araştırmasına göre yoksulluk sınırının 40 bin 661 lira olduğunu duyurdu.

Yoksulluk sınırı 5 asgari ücrete dayandı. Fakirlikte ‘uçuyoruz’

Dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle asgari ücret daha cebe girmeden eriyip gidiyor. Vatandaşların yapılan zamlar karşısında beli büküldü.

ANKA’da yer alan bilgilere göre, Büro Emekçileri Sendikası Genel Sekreteri Aziz Özkan, sendikasının mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı.

YOKSULLUKTA UÇUYORUZ

Buna göre Özkan, gıda maddelerindeki artış üzerinden yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 12 bin 732 lira, yoksulluk sınırının ise 40 bin 661 lirayı bulduğunu belirtti.

Özkan, “Tek bir kişinin yaşam maliyeti ise 17 bin 188 lira oldu. Büro Emekçileri Sendikası olarak ‘kamuda yoksulluk sınırının altında ücret alan kamu emekçisi kalmasın' sözümüzü tekrarlıyoruz. Talebimizi tekrarlıyoruz. Kamuda açlık sınırın altında yaşayan emekçiler var. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 424 lirayı geçti. 2023 yılında asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi de hiçbir anlam ifade etmiyor” diye konuştu.

pazar-cantasi-izmir-de-kaca-doluyor-1089160.jpg

Özkan, bekar kamu emekçisinin yaşam maliyetini de açıklayarak, “Bekar bir kamu emekçisinin yaşam maliyeti 20 yıllık evli, 2 çocuklu, şef kadrosunda çalışan memur maaşının üzerine çıktı. Büyükşehirlerde kamu emekçilerine barınma ihtiyaçlarını karşılaması için kira desteği istiyoruz. Büyükşehirlerde kamu emekçilerinin sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarının toplam tutarı 40 bin liranın üzerine çıkmışken, aldığımız ücretler 11 bin lira ile 15 bin lira arasına tekabül ediyor. BES olarak tüm kamu emekçilerine, asgari ücretlilere, emeklilere, işsizlere, yoksullara insanca yaşayacak bir ücret talebini tekrarlıyoruz” dedi.

Öte yandan Temmuz ayında asgari ücrete zam için çalışmalar devam ediyor. Kulis bilgilerine göre, asgari ücret 10.500 TL ile 11.500 TL arasında olacak.

istockphoto-971197892-612x612.jpg

İlgili Haberler
BİSAM: Açlık sınırı 10 bin 75 lira, yoksulluk sınırı 34 bin 838 lira
BİSAM: Açlık sınırı 10 bin 75 lira, yoksulluk sınırı 34 bin 838 lira
Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı oldu
Hepimiz yoksuluz. Yoksulluk sınırı 33 bin 948 TL. Yoksul insanların yüzde 50'si AKP'ye oy verdi
Dün oy kullanan yoksul seçmen sayısı belli oldu. TÜİK yeni yoksulluk sınırı verilerini açıkladı
Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Korkunç kaza aileyi yok etti Güncel
Korkunç kaza aileyi yok etti
Icardi'ye bir talip de İspanya'dan! Spor
Icardi'ye bir talip de İspanya'dan!
Sarısabır bitkisi saç dökülmelerini önlüyor. Mucize formül ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Sarısabır bitkisi saç dökülmelerini önlüyor. Mucize formül ortaya çıktı
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Yeter artık dursun bu katliam Güncel
Bir kadın daha hayattan koparıldı. Yeter artık dursun bu katliam
Boris Johnson yeni işini buldu. Milletvekilliğinden istifa etmişti Dünya
Boris Johnson yeni işini buldu. Milletvekilliğinden istifa etmişti
Aziz Nesin'in öyküsü TFF seçimlerinde gerçek oldu Spor
Aziz Nesin'in öyküsü TFF seçimlerinde gerçek oldu
Altın sahiplerine gece yarısı sürpriz: Rakamlar bir anda değişti Ekonomi
Altın sahiplerine gece yarısı sürpriz: Rakamlar bir anda değişti