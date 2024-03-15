Yoksulluk sınırı asgari ücreti üçe katladı. Asgari ücret 2 ayda kuş kadar kaldı

Kaynak: Gerçek Gündem
Yoksulluk sınırı asgari ücreti üçe katladı. Asgari ücret 2 ayda kuş kadar kaldı
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) tarafından açıklanan rapora göre şubat ayında açıklık sınırı 16 bin 100 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 55 bin 691 lira oldu.

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) Şubat 2024 raporunu dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırladı.

Rapor, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları, İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı referans alınarak hazırlandı.

Hazırlanan rapora göre şubatta açlık sınırı 16 bin 100 lirayken, bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 55 bin 691 lira olarak karşımıza çıkıyor.

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TEK KİŞİNİN YOKSULLUK SINIRI 25 BİNİ GEÇTİ

Rapora göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamalarıyla yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamalarının toplam tutarı en az 25 bin 568 lira olmalı. Buna göre tek başına yaşayan bir kişi için yoksulluk sınırı 25 bin 568 lira.

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GIDADA SÜT ÜRÜNLERİ ZİRVEDE

Günlük harcamalarda şubatta en yüksek maliyet grubu 170,72 lirayla süt ve süt ürünleri olurken; et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarıysa 109.40 lira.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 124.28 liraya yükseldi. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33,38 lira, satı yağ ve sıvı yağsa 30,80 liraya yükseldi. Yumurta 10,69, şeker, bal, reçel ve pekmez için 13.40 lira oldu.

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